Месси: "Адуриса будет не хватать всем в Ла Лиге"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о Арисе Адурисе, который в мае объявил о завершении карьеры.
"Мы провели много сезонов в Ла Лиге. Арис - футболист, которого будет не хватать всем, кто здесь играет. Он бомбардир, которых так мало, всегда отлично выбирает позицию, прекрасно играет в воздухе, а также успешен в штрафной соперника", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.
Адурис завершил карьеру в возрасте 39 лет. Большую часть своей карьеры он провел в "Атлетик" Бильбао, за который выступал с 2002 по 2003 год, с 2006 по 2008, а также с 2012 по 2020 год.
За свою карьеру Адурис один раз становился обладателем Суперкубка Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14