Месси: "Адуриса будет не хватать всем в Ла Лиге"

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Месси: "Адуриса будет не хватать всем в Ла Лиге"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о Арисе Адурисе, который в мае объявил о завершении карьеры.

"Мы провели много сезонов в Ла Лиге. Арис - футболист, которого будет не хватать всем, кто здесь играет. Он бомбардир, которых так мало, всегда отлично выбирает позицию, прекрасно играет в воздухе, а также успешен в штрафной соперника", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Адурис завершил карьеру в возрасте 39 лет. Большую часть своей карьеры он провел в "Атлетик" Бильбао, за который выступал с 2002 по 2003 год, с 2006 по 2008, а также с 2012 по 2020 год.

За свою карьеру Адурис один раз становился обладателем Суперкубка Испании.

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