Месси, Агуэро и Паредес - в старте на матч Венесуэлы с Аргентиной

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Месси, Агуэро и Паредес - в старте на матч Венесуэлы с Аргентиной

Тренерские штабы сборных Венесуэлы и Аргентины огласили стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Америки.

Встреча начнется в 22:00 (мск) в Рио-де-Жанейро.

Сборная Венесуэлы: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Росалес, Дель Пино Маго, Ринкон, Эррера, Мурильо, Морено, Мачис, Рондон.

Сборная Аргентины: Армани, Фойт, Песселья, Отаменди, Акунья, Паредес, Де Пауль, Тальяфико, Мартинес, Агуэро, Месси.

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