Месси, Агуэро и Рамос попали в топ-20 возможных свободных агентов лета 2021 года

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Месси, Агуэро и Рамос попали в топ-20 возможных свободных агентов лета 2021 года

Портал Sky Sports составил рейтинг топ-20 футболистов, которые летом 2021 года могут стать свободными агентами и перейти в другие клубы бесплатно.

Топ-20 возможных свободных агентов лета 2021 года по версии Sky Sports выглядит так: 

Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Серхио Рамос ("Реал"), Месут Озил ("Арсенал"), Давид Алаба ("Бавария"), Мемфис Депай ("Лион"), Жоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), Аркадиуш Милик ("Наполи"), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Оливье Жиру ("Челси"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Джонни Эванс ("Лестер"), Генрих Мхитарян ("Рома"), Хакан Чалханоглу ("Милан"), Джером Боатенг ("Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Юлиан Дракслер (ПСЖ), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити") и Флориан Товен ("Марсель").

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