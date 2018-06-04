Месси: "Аргентина не находится на том же уровне, что Франция, Бразилия, Германия и Испания"

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Месси: "Аргентина не находится на том же уровне, что Франция, Бразилия, Германия и Испания"Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оценил шансы своей команды на ее успешное выступление на Чемпионате Мира в России.

"Мы все еще должны становиться сильнее как команда, чтобы выйти на победный путь и выйти на тот же уровень, на котором находятся другие команды, такие как Франция, Германия, Бразилия и Испания. У нас есть хорошая группа игроков, а аргентинская команда всегда была претендентом на победу, независимо от того, как мы пробивались на турнир. Мы всегда стремимся к победе, и мы будем стараться идти медленно, но решительно продвигаясь по турниру", - цитирует 30-летнего форварда AS.

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" своего соотечественника. | soccernews.ru

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