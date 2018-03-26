Месси: "Аргентина не находится среди главных претендентов на победу на ЧМ-2018"

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился настроем перед ЧМ-2018.

"У нас есть долг перед самими собой. Фанатам мы ничего не должны, потому что мы всегда выкладываемся на полную. Мы трижды выходили в финал, но не побеждали, потому что этого не хотел бог. Мы хотим избавиться от плохого привкуса и победить на ЧМ-2018. Мы были так близки к этому, но не выигрывали - это разочаровывающе.

Мы чувствуем: сейчас или никогда. Нам нужно думать только так и готовиться к этому соответствующе. Я не пересматривал финал ЧМ-2014. Проигрывать больно, я плакал как и вся команда. Впрочем, реальность такова, что мы не находимся среди главных претендентов. Есть сборные намного сильнее нас" - приводит слова Месси Diario Sport.

Читайте также: Сампаоли: "ЧМ-2018 это как пистолет возле головы Месси, который может выстрелить". | http://soccernews.ru