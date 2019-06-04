Месси - автор лучшего гола Лиги Чемпионов-2018/19 по версии болельщиков

Автором лучшего гола Лиги Чемпионов-2018/19 по версии болельщиков признан аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Лучшим признан гол форварда в ворота "Ливерпуля" (3:0) в первом полуфинальном матче, который он забил прямым ударом со штрафного.

На второе место фанаты поставили гол нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед", на третье - точный удар хавбека "Барселоны" Ивана Ракитича в матче с "Тоттенхэмом".

Напомним, что 31-летний Месси стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов, забив 12 голов в 10 матчах.

Не пропустите: Роналду - автор лучшего гола Лиги Чемпионов 2018/19. | http://soccernews.ru