Месси - автор лучшего гола Лиги Чемпионов-2018/19 по версии болельщиков

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Месси - автор лучшего гола Лиги Чемпионов-2018/19 по версии болельщиков

Автором лучшего гола Лиги Чемпионов-2018/19 по версии болельщиков признан аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Лучшим признан гол форварда в ворота "Ливерпуля" (3:0) в первом полуфинальном матче, который он забил прямым ударом со штрафного.

На второе место фанаты поставили гол нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед", на третье - точный удар хавбека "Барселоны" Ивана Ракитича в матче с "Тоттенхэмом".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚽️ Goal of the Tournament ⚽️⁣ ⁣ Agree with the order? ⁣ ⁣ #UCL #golazo

Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

Напомним, что 31-летний Месси стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов, забив 12 голов в 10 матчах.

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