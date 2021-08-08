Месси: "Барса" важнее, чем кто-либо другой, и люди привыкнут к этому"

Фото: твиттер "Барселоны"

Экс-капитан "Барселоны" Лионель Месси продолжает прощальную пресс-конференцию.

"Я вырос в соответствии с ценностями этого клуба и старался вести себя скромно и уважительно, надевая футболку "Барсы". Я хочу, чтобы помнили и это, а не только то, что я сделал на поле. Я благодарен за то, как сложилась моя карьера, за завоеванные трофеи, а также за поражения. Это очень красивые воспоминания. Празднования с фанатами, возможность радоваться вместе с женой и детьми. Мне многое нужно запомнить.

Грусть. Очень много грусти, так как я покидаю клуб, который люблю. Я этого не ожидал, с этой правды я начал. В прошлом году я хотел уйти, но не в этом. Вот почему мне очень грустно. Футболисты продолжат приходить в "Барсу". Клуб важнее, чем кто-либо другой, и люди привыкнут к этому. Сначала будет странно, однако команду пополнили отличные футболисты, у "Барсы" отличный состав", - заявил Месси.

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