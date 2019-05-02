Месси: "Барселона" переживает отличный период"



Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал победу своей команды над "Ливерпулем" (3:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Мы рады, что провели такой прекрасный матч. "Барселона" переживает отличный период". Мы должны быть сплоченными, чем когда-либо. Мы можем многого добиться вместе. Сейчас не время подвергать кого-то критике", - приводит слова Месси Marca.

В этой встрече 31-летний форвард отметился дублем.

Ответный матч "Ливерпуль" - "Барселона" пройдет 7 мая в Англии.

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