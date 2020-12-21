Месси: "Барселона" переживает трудные времена, но я в порядке"

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Месси: "Барселона" переживает трудные времена, но я в порядке"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о ситуации в каталонском клубе и своём настрое.

"Летом мне довелось пережить сложный период, но сейчас я в порядке. Конец прошлого сезона и летние события сказались на начале нового сезона, но теперь я чувствую себя хорошо, несмотря на то, что "Барса" переживает трудные времена", - приводит слова звёздного аргентинца Mundo Deportivo.

Напомним, что в июле "сине-гранатовые" проиграли чемпионскую гонку в Примере "Реалу", а в августе были разгромлены "Баварией" в Лиге Чемпионов со счётом 2:8. После этого Месси сообщил клубу о желании уйти, но руководство отказало ему в расторжении контракта, рассчитанного до июня 2021 года.

В текущем сезоне 33-летний нападающий забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 17 матчах.

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