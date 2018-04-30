Месси: "Барселона" превосходила всех своих соперников"

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Месси: "Барселона" превосходила всех своих соперников"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал победу своей команды в Ла Лиге.

"Я очень счастлив, мы испытываем большую радость после победы в чемпионате. Мы знаем, насколько сложно выиграть лигу, поэтому мы должны отпраздновать триумф, как и следовало бы, со всеми нашими болельщиками. Они этого заслуживают.

Мы превосходили всех наших соперников и не проиграли ни одной игры. Мы проиграли раз в кубке и в Риме, где мы получили очень неожиданный результат.

Когда выигрываешь лигу и делаешь это без единого поражения, всегда заслуживаешь еще большей похвалы. Сделать это было очень сложно, это была особая победа, потому что мы не проиграли ни одной игры. Чемпионат без поражения - это невероятно", - цитирует 30-летнего аргентинца sport.es.

Напомним, Месси оторвался от Роналду по количеству выигранных командных трофеев с 2009-го года. | soccernews.ru

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