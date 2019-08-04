Месси: "Барселона" снова будет бороться за все трофеи"

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Месси: "Барселона" снова будет бороться за все трофеи"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

"Мне трудно что-то говорить после прошедшего сезона. Однако я ни о чем не жалею. Я готов повторить слова, сказанные мною перед прошлым сезоном. Я верю в эту команду, в этих футболистов и в наших тренеров. Я уверен, что мы снова будем бороться за все трофеи.

Мы недовольны нашими результатами в минувшем сезоне, но мы стали чемпионами в восьмой раз за 11 лет. Я рассчитываю на поддержку фанатов в новом сезоне", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Мне трудно что-то говорить после прошедшего сезона,потому что мешает конфетка во рту", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

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