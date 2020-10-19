Месси, Бекхэм, Роббен и еще 7 игроков претендуют на звание лучшего правого нападающего в истории

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Месси, Бекхэм, Роббен и еще 7 игроков претендуют на звание лучшего правого нападающего в истории

Французский журнал France Football назвал список из 10 претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории футбола.

В список претендентов вошли: Дэвид Бекхэм, Кевин Киган, Стэнли Мэтьюз (все – Англия), Джордж Бест (Ирландия), Самюэль Это’О (Камерун), Луиш Фигу (Португалия), Гарринча, Жаирзиньо (оба – Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Арьен Роббен (Нидерланды).

France Football планирует составить символическую сборную из лучших игроков на каждой позиции. Схема символической команды будет 3-4-3.

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