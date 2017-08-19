Месси без компании: "Барселона" стартует в Ла Лиге с домашнего матча против "Бетиса"

"Барселона" – "Бетис"

Стадион: "Камп Ноу"

Начало матча: 21:15

Арбитр: Даниэль Трухильо Суарес (Тенерифе).

В стартовом туре чемпионата Испании по футболу каталонская "Барселона" примет на своем стадионе "Бетис" из Севильи. Каталонцам предстоит очень тяжелой сезон, который они уже начали с поражения от мадридского "Реала" в битве за Суперкубок Испании. Севильцы же, проведя неплохую трансферную компанию, надеятся, что им не придется бороться за выживание, как это было в прошедшем сезоне.

"Барселона" не перестает с каждым днем удивлять своих болельщиков все больше и больше. В межсезонье клуб потерял Неймара, а найти ему достойную замену каталонцы пока не в состоянии. Переговоры по Коутиньо и Дембеле заходят в тупик, а подписание Паулиньо должно решить совсем другие проблемы. Наряду с поражениями в двух матчах за Суперкубок Испании от мадридского "Реала", каталонцы потеряли своего главного форварда – Луиса Суареса. Также травмированы Пике и Алькантара, под вопросом участие в матче Андрес Иньесты и, если кому интересно, Томаса Вермалена. Никто пока не осмеливается списывать "Барсу" со счетов, но все признают их очевидные слабости, что может коренным образом повлиять на борьбу за чемпионство.

"Бетис" в прошедшем сезоне занял 16 место в Ла Лиге, что является крайне неудовлетворительным результатом для команды из Севильи. Клуб заработал немного денег на продаже Себальоса в мадридский "Реал", на которые приобрел Камараса, Будебуза, Тельо и еще несколько неплохих футболистов. В клуб пришел новый тренер – Кике Сетьен, тренировавший в прошлом сезоне Лас-Пальмас. Он уже заявил о том, что собирается прививать севильцам исключительно атакующий футбол.

Интересные факты противостояния:

"Барселона" выиграла последние 8 домашних матчей против "Бетиса".

В последних 12 матчах каталонцев на "Камп Ноу" было забито 3 более голов.

Бетис пропускал как минимум 2 гола в 6 из 7 последних выездных матчах.

Ориентировочные составы:

"Барселона": Тер Штеген, Альба, Умтити, Маскерано, Видаль, Ракитич, Бускетс, Гомеш, Делофеу, Алькасер, Месси.

"Бетис": Адан, Дурмиси, Манди, Феддаль, Барраган, Брашанац, Гуардадо, Науэль, Санчес, Камараса, Леон.

Прогноз на матч:

Букмекеры не дают практически никаких шансов "Бетису". Несмотря на то, что это только первый тур Ла Лиги, шансы севильцев на победу оцениваются с коэффициентом 15,00. На ничью букмекеры предлагают коэффициент 8,00, на победу "Барсы" – 1,17.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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