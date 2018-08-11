Нападающий "Барселоны" Лионель Месси близок к историческому рекорду, сообщает AS.

По сведениям издания, если завтра "сине-гранатовые" выиграют Суперкубок Испании, то 31-летний аргентинец станет самым титулованным игроком в истории клуба.

Сейчас Месси делит рекорд с Андресом Иньестой - у каждого в активе по 32 трофея.

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