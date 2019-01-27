Месси близок к очередному невероятному достижению
В матче 21-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Жирону" со счетом 2:0.
Эта победа стала 328-й в Примере для аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси. По этому показателю он обошел Рауля и вышел на третье место в истории турнира.
Больше него побед в Примере одержали только Андони Субисаррета (333) и Икер Касильяс (334).
Не пропустите: Голы Семеду и Месси в видеообзоре матча "Жирона" - "Барселона". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|20
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Сельта Виго
|21
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12