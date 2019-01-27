Месси близок к очередному невероятному достижению

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Месси близок к очередному невероятному достижению

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Жирону" со счетом 2:0.

Эта победа стала 328-й в Примере для аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси. По этому показателю он обошел Рауля и вышел на третье место в истории турнира.

Больше него побед в Примере одержали только Андони Субисаррета (333) и Икер Касильяс (334).

Не пропустите: Голы Семеду и Месси в видеообзоре матча "Жирона" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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