Месси близок к покорению очередной "вершины"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси близок к покорению своей очередной "вершины".

Так, уже сегодня в матче 26-го тура испанской Ла Лиги против "Лас-Пальмаса" 30-летний форвард может забить 600-й гол в своей профессиональной карьере. Для этого аргентинцу необходимо отметиться в воротах соперника своей команды дублем.

На сегодняшний день в активе Месси значится 537 забитых голов в составе "Барселоны" и 61 - в рядах своей национальной сборной.

Напомним, Месси озвучил свои трансферные пожелания "Барселоне" на лето. | soccernews.ru