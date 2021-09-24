Месси близок к возвращению в строй
Фото твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Лионель Месси находится на финальном этапе восстановления после травмы, сообщает Le Parisien.
По информации источника, 34-летний футболист должен вернуться к тренировкам до конца текущей недели.
Напомним, что звёздный аргентинец в прошлое воскресенье получил ушиб кости возле левого колена.
Скорее всего, Месси не сыграет с "Монпелье" на грядущих выходных, а к поединку Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" во вторник он будет готов.
Нападающий провёл 3 матча за ПСЖ, результативными действиями не отличался.
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