Месси близок к возвращению в строй

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Месси близок к возвращению в строй

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси находится на финальном этапе восстановления после травмы, сообщает Le Parisien.

По информации источника, 34-летний футболист должен вернуться к тренировкам до конца текущей недели.

Напомним, что звёздный аргентинец в прошлое воскресенье получил ушиб кости возле левого колена.

Скорее всего, Месси не сыграет с "Монпелье" на грядущих выходных, а к поединку Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" во вторник он будет готов.

Нападающий провёл 3 матча за ПСЖ, результативными действиями не отличался.

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