Месси близок к возвращению в строй
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси провел тренировку в общей группе перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", сообщается в официальном твиттере французского клуба.
По сведениям журналиста TNT Sports Марсело Бехлера, главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино планирует включить форварда в заявку на матч с "горожанами".
@ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/tFVeZxwsoP— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 27, 2021
Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за клуб три матча и не отметился результативными действиями.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13