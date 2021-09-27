Месси близок к возвращению в строй

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Месси близок к возвращению в строй

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси провел тренировку в общей группе перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", сообщается в официальном твиттере французского клуба.

По сведениям журналиста TNT Sports Марсело Бехлера, главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино планирует включить форварда в заявку на матч с "горожанами".

Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за клуб три матча и не отметился результативными действиями.

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