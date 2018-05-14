Месси близок к выигрышу пятой "Золотой бутсы"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси близок к выигрышу своей пятой "Золотой бутсы".

Так, после завершившихся на выходных чемпионатов Англии и Германии среди действующих главных конкурентов аргентинца в борьбе за престижную награду остались Чиро Иммобиле ("Лацио"), Эдинсон Кавани (ПСЖ) и Мауро Икарди ("Интер"). Однако, чтобы опередить 30-летнего нападающего "сине-гранатовых" первому необходимо в последней игре Серии А забить 5 мячей, второму в заключительном туре Лиги 1 - 6 мячей, а третьему также в завершающем матче сезона в Серии А - те же 6 мячей.

Напомним, Вальдано считает, что с Месси играть нелегко. | soccernews.ru