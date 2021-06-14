Месси боится заразиться коронавирусом
Фото твиттер сборной Аргентины
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о риске заболеть коронавирусом.
"Это вызывает обеспокоенность. Каждый из нас рискует заразиться. Мы стараемся соблюдать все правила, но это не так легко. Будем стараться сделать всё, чтобы такого не случилось. Но очень часто ситуация не зависит от нас", - цитирует Месси Ole.
Напомним, что Кубок Америки из-за эпидемиологической ситуации перенесли из Аргентины и Колумбии в Бразилию.
"Альбиселесте" стартуют в турнире в ночь на вторник матчем против Чили.
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