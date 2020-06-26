Месси более 80% голов в этом сезоне Примеры забил командам из нижней половины турнирной таблицы

Капитан "Барселоны" Лионель Месси возглавляет бомбардирскую гонку в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Звёздный аргентинец забил 21 гол в 26 матчах и пока опережает форварда "Реала" Карима Бензема с 17 мячами.

При этом подавляющее большинство результативных ударов Месси приходится на матчи с командами из нижней половины турнирной таблицы Примеры.

Лидер атак "Барсы" отличился 17 раз, играя против соперников ниже 11-го места. Ещё четыре взятия ворот 33-летний нападающий оформил в поединках с "Атлетико", "Севильей", "Гранадой" и "Реал Сосьедадом".

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