Месси более 80% голов в этом сезоне Примеры забил командам из нижней половины турнирной таблицы

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Месси более 80% голов в этом сезоне Примеры забил командам из нижней половины турнирной таблицы

Капитан "Барселоны" Лионель Месси возглавляет бомбардирскую гонку в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Звёздный аргентинец забил 21 гол в 26 матчах и пока опережает форварда "Реала" Карима Бензема с 17 мячами.

При этом подавляющее большинство результативных ударов Месси приходится на матчи с командами из нижней половины турнирной таблицы Примеры.

Лидер атак "Барсы" отличился 17 раз, играя против соперников ниже 11-го места. Ещё четыре взятия ворот 33-летний нападающий оформил в поединках с "Атлетико", "Севильей", "Гранадой" и "Реал Сосьедадом".

Не пропустите: Зарплата Месси по новому контракту с "Барселоной" останется прежней. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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