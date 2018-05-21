Месси более, чем в два раза превзошел ближайшего конкурента по числу обводок в Ла Лиге

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал победителем чемпионата Испании по числу успешных обводок.

Аргентинец сумел 185 раз обыграть соперников в этом сезоне. Это более, чем в два раза больше, чем у ближайших преследователей - Хосе Моралеса "Леванте" (91) и Эвера Банеги "Валенсия" (83).

Напомним, что в этом сезоне 30-летний Месси в шестой раз в карьере стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

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