Месси "бомбит" из-за решений руководства "Барселоны", легенда готова уйти! Разбираемся, что происходит в каталонском гранде

Самая великая клубная легенда "Барселоны" может спокойно уйти уже следующим летом. А радикальный директор может быть уволен за "длинный язык". Амбициозный президент, который пытался вписать себя в историю, рискует попасть туда с другой стороны... из-за досрочных выборов. Наконец, 140-миллионный вингер, лишь однажды проведший десять матчей подряд, вылетел до конца сезона. "Барселона" – это футбольный хаос. В последнее время большая команда превратилась в скандального ньюсмейкера. Хотя бы один добытый трофей по итогам нынешнего сезона станет для "Кулес" большим счастьем. Резкое заявление Месси по Абидалю – ничто иное, как крик души. Все очень просто: аргентинцу не нравится работа правящей хунты во главе с Бартомеу. Технический секретарь – лишь вершина айсберга, тот, кто попал под горячую руку, вынеся на публику "грязное белье". Лео считает слова своего бывшего партнера, а ныне высокопоставленного функционера, фатальными. "Они не получали удовольствие от работы с Вальверде. Некоторые игроки плохо работали". Слова француза вызвали землетрясение на "Камп Ноу". Пути назад больше нет, особенно для Лео.

Месси погорячился? Совсем нет! Эта история тянется давно. Ему надоели некоторые решения руководства, и ему осточертело, что с этими решениями связывают имя капитана. Он считает, что его пытаются выставить главным виновником увольнения Вальверде, неким палачом бедного "Муравьи". Это утверждение – далекое от реальности, ведь Лео до последнего защищал тренера, который проваливался за пределами Испании. Именно поэтому аргентинец требует в Абидаля назвать имена. Он не хочет выполнять роль козла отпущения, нести ответственность за все, что происходит в команде. Мол, Месси увольняет, Месси назначает, Месси рассказывает, кого подписывать... Несмотря на статус выдающегося игрока в истории клуба он не имеет настолько большое влияние, чтобы диктовать условия. Его "бомбит", что пресса распространяет ложь, а клуб подыгрывает газетчикам, пытаясь найти виновных в раздевалке. Несколько месяцев назад противоречивой заявление сделал Пике. Слова скандального защитника об использовании клубом лояльных к себе СМИ (Mundo Deportivo, Diario SPORT), чтобы продемонстрировать большую власть так называемых "священных коров", вызвали первый серьезный раскол между лидерами и хунтой. Тогда, Лео промолчал. Команда находилась в щекотливой ситуации из-за неубедительных результатов, и ему не хотелось еще больше все усложнять. Напротив, в каждом флэш-комментарии или интервью он защищал всех на свете: "Тренер не должен. Нужно делать выводы и продолжать работать". Однако, открытость Абидаля стала последней каплей. Близкое к шестикратному обладателю "Золотого мяча" окружение говорит, что тот устал.

Шокирующие слухи о возможном уходе Месси уже не столь беспочвенны, как раньше. Если 32-летний аргентинец действительно захочет уйти, сейчас сложились идеальные условия, чтобы громко хлопнуть дверью. В этой истории есть гораздо больше, чем обычные разборки между игроками и руководством, что неоднократно случалось с другими топ-клубами. Далеко ходить не нужно. Вспомнить хотя бы регулярные конфликты Флорентино Переса с Роналду или Рамосом, что в конечном итоге не мешало "бланкос" приобретать немыслимые победы в Лиге Чемпионов. Однако, схватка Месси-Абидаль обостряется спортивными факторами. "Барса" дрейфует, потому что с провальным планированием она вряд ли сможет давать больше. Смена тренера посреди сезона не принесла желаемого эффекта. "Новый импульс" Бартомеу так и остался лишь словами. Сетьен – не волшебник. Он не может гарантировать результат без центрфорварда, который забивал по 30-40 голов за сезон, а после травмы Дембеле вариантов осталось вообще мало. Без Суареса команда оказалась на краю пропасти. Кто-то плохо выполнил домашнее задание, не позаботившись о достойной замене для уругвайца. Месси потерял партнера, с которым годами делал результат. Аргументация решение не подписывать новую "девятку" возвращением Дембеле – редкая глупость со стороны Абидаля. Француз помог президенту сэкономить, не больше. Бартомеу снова блефовал на трансферном рынке. Опция Родриго лопнула как мыльный пузырь после того, как Валенсия попросила 60 млн евро. Барса выдвинула неприличные условия "летучим мышам" – аренда с возможным(!) правом выкупа. Дальше – старая песня о тяжелой жизни и отсутствие приемлемых вариантов. В итоге каталонцы вообще никого не взяли, хотя и продали четырех игроков. Сетьен может рассчитывать на 16-футболистов основной обоймы. Для исторического гранда – это фиаско.

Месси видит, что Бартомеу больше занимается экономической жизнью структуры, а не спортивными достижениями, и это его не устраивает. Летом аргентинец ясно дал понять: "Я хотел бы завершить карьеру в "Барселоне". Вместе с тем он подчеркнул важность конкурентного проекта. Беда в том, что этого проекта не существует, или же никто не замечает. Партнерами Лео является 17-летний Ансуи Фати и Гризманн, который, похоже, приехал обороняться, а не атаковать. Кого обвинять за очередной провал? Правильно – Месси. В июне, когда команда останется без титулов, все собак спустят именно на него. Зато трансферные "зашквары" руководства а-ля Наймар и Родриго отойдут на второй план. Легенда все еще хочет остаться, но не любой ценой. Его "взрыв" – четкий сигнал для Бартомеу. Президент имеет время до июня, чтобы представить новый победный проект, иначе он навсегда запомнится как тот, кто потерял Месси. Аргентинец, по условиям действующего контракта, может уйти бесплатно.

*материал написан при помощи иностранных источников