Месси будет не против того, чтобы их новым партнером с Суаресом стал Деулофеу

Ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси будет не против того, чтобы их новым с Луисом Суаресом партнером по линии атаки в команде стал Жерар Деулофеу.

Как информирует испанская пресса, аргентинец остался доволен игрой 23-летнего вингера во вчерашнем матче "сине-гранатовых" против бразильского "Шапекоэнсе" за Кубок Гампера. Поэтому пятикратный обладатель "Золотого мяча" вполне будет рад видеть перспективного игрока в качестве сменщика Неймара.

Напомним, "Барселона" нацелилась на хавбека сборной Италии. | soccernews.ru