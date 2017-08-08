Месси будет не против того, чтобы их новым партнером с Суаресом стал Деулофеу

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Месси будет не против того, чтобы их новым партнером с Суаресом стал ДеулофеуВедущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси будет не против того, чтобы их новым с Луисом Суаресом партнером по линии атаки в команде стал Жерар Деулофеу.

Как информирует испанская пресса, аргентинец остался доволен игрой 23-летнего вингера во вчерашнем матче "сине-гранатовых" против бразильского "Шапекоэнсе" за Кубок Гампера. Поэтому пятикратный обладатель "Золотого мяча" вполне будет рад видеть перспективного игрока в качестве сменщика Неймара.

Напомним, "Барселона" нацелилась на хавбека сборной Италии. | soccernews.ru

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