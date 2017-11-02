Месси будет не против замены Суареса на Гризманна

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси беспокоится из-за спада в игре своего партнера по линии атаки в клубе Луиса Суареса.

Как информирует испанская пресса, аргентинец до последнего наделся, что его уругвайский друг вернет свою былую форму. Однако сообщается, что очередные неудачные действия Суареса в игре против греческого "Олимпиакоса" в Лиге Чемпионов, вынудили Месси признать наличие серьезной проблемы. Поэтому, если 30-летний нападающий не выйдет на свой прежний уровень, главная звезда "сине-гранатовых" будет не против его замены на нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, Месси пропустит товарищеский матч с Нигерией. | soccernews.ru