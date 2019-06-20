Месси: "Будет сумасшествием, если сборная Аргентины не выйдет из группы"
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал заявление после очередной неудачи своей команды на Кубке Америки-2019.
"Альбиселесте" не сумели обыграть Парагвай (1:1) и теперь всерьёз рискуют вылететь из турнира.
"Будет сумасшествием, если мы не выйдем из группы. Необходимо продолжать искать способы улучшить игру, хотя на это почти нет времени. Вижу, что команда недовольна сложившейся ситуацией. Впрочем, мы уверены, что сможем выиграть в следующем матче. Это будет игра всей нашей жизни. Из каждой группы выходят по три команды, поэтому я не сомневаюсь, что Аргентина будет в их числе", - приводит слова Месси Goal.com.
Напомним, что 23 июня аргентинцы сыграют с Катаром и их устраивает только победа. В противном случае они покинут Кубок Америки по итогам первой стадии.
Не пропустите: Футбол XXI века: "Аякс" (2007-2011). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кейлор Навас близок к переходу в новый клуб
-
2
Форвард сборной Аргентины выбыл на неопределённый срок из-за травмы ягодицы
-
1
Сарри впервые прокомментировал назначение на пост тренера "Ювентуса"
-
1
СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатил Глушакову и Комбарову за расторжение контракта
-
1
"Реал" готов включить Бэйла или Хамеса в сделку по Неймару
-
1
Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футбола в России
-
Докампо - новый тренер "Рубина"
-
3
Тренер сборной Аргентины: "Нам повезло, что мы вообще имеем шансы выйти из группы"
-
1
Федун: "Кононов не бог"
-
Семак не исключил продажу Барриоса
-
2
Дортмундская "Боруссия" переманила таланта из "Барселоны"
-
3
Месси: "Будет сумасшествием, если сборная Аргентины не выйдет из группы"
-
Официально: Срна вернулся в "Шахтёр"
-
Федун: "Аленичева в "Спартак" звали профессионалы. Я им потом говорю: вы кого притащили?"
-
Футбол XXI века: "Аякс" (2007-2011)
-
Рамос поддержал Луиса Энрике
-
"Милан" проведёт переговоры с "Реалом" о возможных трансферах
-
СМИ: Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити"
-
"Интер" объявил о выкупе двух игроков
-
Федун рассказал, почему уволил Карреру