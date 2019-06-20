Месси: "Будет сумасшествием, если сборная Аргентины не выйдет из группы"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал заявление после очередной неудачи своей команды на Кубке Америки-2019.

"Альбиселесте" не сумели обыграть Парагвай (1:1) и теперь всерьёз рискуют вылететь из турнира.

"Будет сумасшествием, если мы не выйдем из группы. Необходимо продолжать искать способы улучшить игру, хотя на это почти нет времени. Вижу, что команда недовольна сложившейся ситуацией. Впрочем, мы уверены, что сможем выиграть в следующем матче. Это будет игра всей нашей жизни. Из каждой группы выходят по три команды, поэтому я не сомневаюсь, что Аргентина будет в их числе", - приводит слова Месси Goal.com.

Напомним, что 23 июня аргентинцы сыграют с Катаром и их устраивает только победа. В противном случае они покинут Кубок Америки по итогам первой стадии.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Аякс" (2007-2011). | http://soccernews.ru