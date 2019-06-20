Месси: "Будет сумасшествием, если сборная Аргентины не выйдет из группы"

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Месси: "Будет сумасшествием, если сборная Аргентины не выйдет из группы"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал заявление после очередной неудачи своей команды на Кубке Америки-2019.

"Альбиселесте" не сумели обыграть Парагвай (1:1) и теперь всерьёз рискуют вылететь из турнира.

"Будет сумасшествием, если мы не выйдем из группы. Необходимо продолжать искать способы улучшить игру, хотя на это почти нет времени. Вижу, что команда недовольна сложившейся ситуацией. Впрочем, мы уверены, что сможем выиграть в следующем матче. Это будет игра всей нашей жизни. Из каждой группы выходят по три команды, поэтому я не сомневаюсь, что Аргентина будет в их числе", - приводит слова Месси Goal.com.

Напомним, что 23 июня аргентинцы сыграют с Катаром и их устраивает только победа. В противном случае они покинут Кубок Америки по итогам первой стадии.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Я надеюсь, что если он вылетит, ни один дрочер больше не заикнется о золотом мяче. В прочем, Катар они скорей всего обыграют. А вот дальше, с такой игрой и с " лучшим футболистом в истории" им вообще ничего не светит.

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Крош
Крош

Месси:"Икарди?Не, не слышал"

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Карыч
Карыч

Хе-хе...

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