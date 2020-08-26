Месси будет тренироваться с "Барселоной" для избежания санкций от клуба

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Месси будет тренироваться с "Барселоной" для избежания санкций от клуба

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не планирует бойкотировать тренировки команды.

По сведениям Diario Sport, аргентинец хочет избежать разбирательств с клубом, поэтому не будет давать поводов для санкций и штрафов.

Отмечается, что первая тренировка под руководством нового тренера Рональда Кумана состоится в понедельник 31-го августа. 30 августа Месси сдаст тест на коронавирус.

Напомним, что Месси намерен покинуть "Барсу" этим летом. При этом клуб надеется сохранить игрока в команде.

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