Месси будет вести переговоры с "Барселоной" после окончания сезона
Фото: Твиттер @FCBarcelona
Обсуждение нового контракта форварда "Барселоны" Лионеля Месси может начаться только после окончания текущего сезона, сообщает COPE.
По информации источников близких к игроку, аргентинец попросил своего отца Хорхе Месси, который является агентом футболиста, не начинать переговоры с клубом по контракту до завершения чемпионата Испании. На данный момент Хорхе Месси находится в столице Каталонии.
33-летний нападающий собирается полностью сконцентрироваться на борьбе за победу в Ла Лиге, поскольку хочет сделать с "Барселоной" золотой дубль.
В сезоне 2020/2021 Месси забил 23 мяча и сделал 8 голевых передач в 28 матчах Ла Лиги.
Читать также: Отец Месси прибыл в Барселону для переговоров о новом контракте | http://soccernews.ru
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