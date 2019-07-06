Месси был удален в матче Кубка Америки Аргентины с Чили

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси был удален в матче Кубка Америки с Чили (0:2; первый тайм).

Судья встречи удалил нападающего аргентинцев за драку с защитником чилийцев Гари Меделем, который также был удален.

Встреча проходит за 3-е место в Кубке Америки.

Не пропустите: Месси снова без трофея со сборной! Вспоминаем все поражения великого аргентинца в решающих матчах| http://soccernews.ru