Месси был удален в матче Кубка Америки Аргентины с Чили

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Месси был удален в матче Кубка Америки Аргентины с Чили

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси был удален в матче Кубка Америки с Чили (0:2; первый тайм).

Судья встречи удалил нападающего аргентинцев за драку с защитником чилийцев Гари Меделем, который также был удален.

Встреча проходит за 3-е место в Кубке Америки.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Просто судей уже задолбали все эти плаксивые сборные))))))))

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