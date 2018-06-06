Месси: "Был удивлен уходу Зидана, никто этого не ожидал"
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал уход французского тренера Зинедина Зидана из мадридского "Реала".
"Я сильно удивился этому решению. Никто этого не ожидал. Но у него были на то свои причины. Никто не может рассказать больше по этому поводу, нежели он сам. Правда состоит в том, что он ушел красиво после того, как выиграл Лигу Чемпионов... Никто не может его упрекнуть в чем-либо", - цитирует 30-летнего аргентинца El Mundo Deportivo.
Напомним, Месси высказался о возможном уходе из "Реала" Роналду. | soccernews.ru
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