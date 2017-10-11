Месси: "Было бы безумием, если бы Аргентина не попала на ЧМ-2018"
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Эквадором в матче квалификации ЧМ-2018 подвёл итоги отборочного турнира.
"Соперник вызывал опасения, но, к счастью, мы правильно отреагировали на пропущенный гол и смогли сыграть хорошо. Мы проявили спокойствие, достигли, слава богу, цели, и это главное. Было бы безумием, если бы мы не попали на Чемпионат Мира. Команда заслужила выход в финальный турнир. Сегодня был самый важный день, особенно для старожилов сборной. На какое-то время мы отгородились от прессы и болельщиков, и, думаю, это помогло нам сплотиться. Мы вступали в прошедший отборочный турнир не в лучшем состоянии, но хорошо всё, что хорошо кончается. Будем потихоньку готовиться. Команда будет меняться и расти" - приводит слова 30-летнего форварда, оформившего хет-трик в решающем матче, Four Four Two.
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