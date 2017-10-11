Месси: "Было бы безумием, если бы Аргентина не попала на ЧМ-2018"

Теги лионель мессиаргентинаэквадор

Месси: "Было бы безумием, если бы Аргентина не попала на ЧМ-2018"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Эквадором в матче квалификации ЧМ-2018 подвёл итоги отборочного турнира.

"Соперник вызывал опасения, но, к счастью, мы правильно отреагировали на пропущенный гол и смогли сыграть хорошо. Мы проявили спокойствие, достигли, слава богу, цели, и это главное. Было бы безумием, если бы мы не попали на Чемпионат Мира. Команда заслужила выход в финальный турнир. Сегодня был самый важный день, особенно для старожилов сборной. На какое-то время мы отгородились от прессы и болельщиков, и, думаю, это помогло нам сплотиться. Мы вступали в прошедший отборочный турнир не в лучшем состоянии, но хорошо всё, что хорошо кончается. Будем потихоньку готовиться. Команда будет меняться и расти" - приводит слова 30-летнего форварда, оформившего хет-трик в решающем матче, Four Four Two.

Не пропустите: Месси установил несколько уникальных достижений в сборной. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов