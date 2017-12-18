Месси: "Было бы неплохо - завершить год победой в Эль Классико"

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Месси: "Было бы неплохо - завершить год победой в Эль Классико"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о предстоящем матче своей команды против мадридского "Реала" в рамках Ла Лиги.

"Мы хотим выиграть этот матч, потому что он много значит для нас и для Мадрида. Кроме того, если мы выиграем, мы получим важное преимущество над ними, хотя впереди еще и останется много игр чемпионата. Было бы неплохо попрощаться с уходящим годом победой в Эль Классико", - цитирует 30-летнего форварда El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси примет участие в шоу "Пике+". | soccernews.ru

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