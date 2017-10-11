Месси: "Цель достигнута, до встречи в России в 2018 году"

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Месси: "Цель достигнута, до встречи в России в 2018 году"Форвард сборной Аргентины Лионель Месси, ставший автором хет-трика в матче квалификации ЧМ-2018 с Эквадором (3:1), поделился эмоциями после выхода в финальный турнир.

"Вперед, Аргентина! Цель достигнута, до встречи в России в 2018 году", — написал он в соцсети.

Читайте: Месси установил несколько уникальных достижений в сборной | soccernews.ru

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