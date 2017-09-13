Месси дал достойный ответ испанскому журналисту

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Месси дал достойный ответ испанскому журналистуФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси дал достойный ответ испанскому журналисту Ману Сайнсу, который по ходу матча 2-го тура испанской Ла Лиги "сине-гранатовых" против "Алавеса", когда на табло еще "горели" нули, в своем твиттере написал: "Я думаю, что мы наблюдаем начало спада в карьере Месси".

Буквально сразу же после этого сообщения аргентинец отметился дублем в воротах подопечных Луиса Субельдии, принеся тем самым победу своей команде со счетом 2:0. В следующих же двух играх за клуб против "Эспаньола" и туринского "Ювентуса" Месси забил соответственно еще три и два мяча.

Слова Сайнса уже были высмеяны более пяти тысячами болельщиков.

Напомним, итальянская пресса расхвалила Месси за матч против "Ювентуса". | soccernews.ru

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