Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси дал достойный ответ испанскому журналисту Ману Сайнсу, который по ходу матча 2-го тура испанской Ла Лиги "сине-гранатовых" против "Алавеса", когда на табло еще "горели" нули, в своем твиттере написал: "Я думаю, что мы наблюдаем начало спада в карьере Месси".

Буквально сразу же после этого сообщения аргентинец отметился дублем в воротах подопечных Луиса Субельдии, принеся тем самым победу своей команде со счетом 2:0. В следующих же двух играх за клуб против "Эспаньола" и туринского "Ювентуса" Месси забил соответственно еще три и два мяча.

Слова Сайнса уже были высмеяны более пяти тысячами болельщиков.

Напомним, итальянская пресса расхвалила Месси за матч против "Ювентуса". | soccernews.ru