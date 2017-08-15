Месси дал обещание Неймару, что тот выиграет "Золотой мяч" в "Барселоне"

Теги барселоналионель мессинеймарлуис суарес

Месси дал обещание Неймару, что тот выиграет "Золотой мяч" в "Барселоне"Каталонское издание sport.es, опубликовало эксклюзивную информацию из разговора ведущих форвардов "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса с Неймаром, который состоялся в ночь с 21-го на 22-е июля.

Сообщается, что аргентинец и уругваец пытались убедить своего звездного партнера продолжить выступления за "сине-гранатовых". Так, пятикратный обладатель "Золотого мяча" даже пообещал бразильцу, что сделает все возможное, чтобы тот получил приз лучшему игроку планеты, играя за "Барселону".

Напомним, Фердинанд хотел бы видеть Неймара в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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