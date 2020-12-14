Месси дал оценку включения себя в список лучших футболистов в истории

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Месси дал оценку включения себя в список лучших футболистов в историиФорвард "Барселоны" Лионель Месси высказался о списке лучших игроков в истории футбола по версии France Football.

"Быть в числе 11 лучших игроков мира огромная честь для меня! Я благодарен каждому члену жюри, который проголосовал и поздравляю всех выбранных игроков и номинантов. Список полон невероятных имен" — написал Месси в инстаграме.

Как мы писали ранее, France Football обнародовал результаты голосования 140 журналистов за сборную всех времен: Лев Яшин — Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Кафу — Хави, Лотар Маттеус, Пеле, Диего Марадона — Криштиану Роналду, Роналдо, Лионель Месси.

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