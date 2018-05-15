Месси дал оценку возможному переходу Неймару в "Реал"

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Месси дал оценку возможному переходу Неймару в "Реал"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал информацию о том, что его бывший партнер по каталонскому клубу Неймар может перейти из ПСЖ в "Реал".

"Будет ужасно видеть Неймара в "Реале", учитывая, что он значит для "Барселоны". С нами он выигрывал Лигу Чемпионов и чемпионат Испании. Поэтому его переход в "Реал" станет для нас всех серьезным ударом. К тому же, он сделает "Реал" сильнее", – приводит слова Месси TyC Sports.

Ранее сообщалось, что 26-летний Неймар готов перейти в "Реал" в летнее трансферное окно, но ПСЖ не намерен его продавать.

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