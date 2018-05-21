Месси дал оценку выступлению "Барселоны" в текущем сезоне

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси дал оценку выступлению своей команды в текущем сезоне.

"Это был очень хороший сезон для нас. Нам удалось снова выиграть два внутренних трофея - чемпионат и кубок", - приводит слова 30-летнего нападающего "сине-гранатовых" AS.

Сам Месси в текущем сезоне забил 45 мячей и сделал 18 результативных передач в 54 матчах за "Барселону".

Напомним, Месси требует от "Барселоны" потратить 40 миллионов евро на нового защитника. | soccernews.ru