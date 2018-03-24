Месси дал совет Неймару по выигрышу "Золотого мяча"

Теги лионель мессинеймарреал мадридпсжманчестер ситихосеп гвардиола

Месси дал совет Неймару по выигрышу "Золотого мяча"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси дал совет своему бывшему партнеру по команде Неймару, прошлым летом ушедшему в ПСЖ, по его будущему.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец порекомендовал 26-летнему нападающему парижан уходить с "Парк де Пренс" не в мадридский "Реал", о чем активно пишет пресса, а в "Манчестер Сити". По мнению лидера атак "сине-гранатовых", в стане "горожан", работая под руководством Хосепа Гвардиола, бразилец наконец сможет выиграть "Золотой мяч".

Напомним, игрок "Реала" проведал травмированного Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов