Месси дал совет Неймару по выигрышу "Золотого мяча"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси дал совет своему бывшему партнеру по команде Неймару, прошлым летом ушедшему в ПСЖ, по его будущему.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец порекомендовал 26-летнему нападающему парижан уходить с "Парк де Пренс" не в мадридский "Реал", о чем активно пишет пресса, а в "Манчестер Сити". По мнению лидера атак "сине-гранатовых", в стане "горожан", работая под руководством Хосепа Гвардиола, бразилец наконец сможет выиграть "Золотой мяч".

Напомним, игрок "Реала" проведал травмированного Неймара. | soccernews.ru