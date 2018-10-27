Месси дал совет Вальверде касательно стартового состава на Эль Класико

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Месси дал совет Вальверде касательно стартового состава на Эль Класико

Уже завтра состоится долгожданное Эль Класико.

Как сообщает Caughtoffside со ссылкой на испанскую прессу, капитан "Барселоны" Лионель Месси посоветовал наставнику команды Эрнесто Вальверде не выпускать Усмана Дембеле в стартовом составе на игру с "Реалом". Скорее всего, с первой минуты на поле появится Рафинья, который провел хорошую игру с "Интером".

Напомним, что сам Месси пропускает Эль Класико из-за повреждения руки.

Поединок между "Барселоной" и "Реалом" состоится завтра в 18:15 по московскому времени.

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Braveman

Ох уж эти журналюги! Чего только не придумают!

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