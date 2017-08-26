Месси делает дубль: "Барселона" в гостях обыгрывает "Алавес"
Субботняя программа второго тура Ла Лиги открывалась матчем в Стране Басков, где на относительно скромном стадионе "Мендисорроса" местные любимцы "Алавес" принимали вице-чемпиона каталонскую "Барселону". "Сине-гранатовые" продолжают свое становление в несколько новом измененном виде. Во-первых, в текущее межсезонье команду возглавил новый главный тренер Эрнесто Вальверде, чья философия для такого клуба, как "Барса" пока остается загадкой. Во-вторых, "блаугранас" продолжают болезненно переносить уход Неймара, который уже во всю феерит в Париже. Правда, буквально вчера было официально объявлено о подписании за рекордную сумму Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии", но замена бразильской суперзвезде, даже если обманывать себя, так себе.
Каталонцы начали сезон с домашней победы над "Бетисом", а "Алавес", который приятно удивил в прошлом сезоне, сумев закрепиться в верхней части турнирной таблицы, в первом же туре уступил заведомо аутсайдеру "Леганесу". Стоит отметить, что "славные" – клиент "Барселоны", поэтому шансы на победу хозяев рассматривались, как самые минимальные.
К удивлению, подопечные Луиса Субельдии весьма резво начали поединок. Уже на первой минуте "Алавес" получил возможность выполнить стандарт вблизи штрафной площади соперника, но потенциально голевой момент был испорчен так же легко и быстро, как и заработан. Правда, каталонцы очень быстро охладили пыл басков, традиционно взяв мяч под свой контроль "Барса" обосновалась на чужой половине поля. "Славные" были не против такого развития событий, сосредоточившись в игре на контратаках. Надо признать, иногда это выходило очень опасно. Например, на 31-й минуте Рубен Собрино имел стопроцентный момент, нападающего вывели на свидание с тер Штегеном, но переиграть в ближнем бою немецкого кипера ему не удалось.
Весь первый тайм "Барселона" владела подавляющим преимуществом. Самой заметной фигурой на поле был Лионель Месси, аргентинец частенько брал на себя инициативу, а на 39-й минуте принялся пробивать пенальти, который заработал Пике, но блестящая реакция Пачеко не позволила гостям открыть счет.
С началом второй половины встречи каталонцы продолжали играть первым номером, кружа вокруг штрафной площади оппонента. На этот раз ждать долго не пришлось и подопечные Вальверде на 55-й минуте сломили сопротивление басков. Упустили Месси защитники "Алавеса" и Лионель спокойно расстрелял ближний вратарский угол, таким образом, забив свой первый гол в чемпионате. Пропущенный мяч подкосил хозяев, потому как спустя десять минут "десятка" "Барсы" оформил дубль, воспользовавшись грубейшей ошибкой оборонцев.
В оставшееся время "блаугранас" спокойно довели матч до логичного завершения, добыв вторую подряд победу в Примере со счетом 2:0.
"Алавес" – "Барселона" – 0:2
Голы: Месси, 55 – 0:1, Месси, 66 – 0:2
"Алавес": Пачеко, Вигарай, Эли, Алексис, Педраса, Пина, Ману Гарсия, Вакасо (Сантос, 78), Ромеро, Собрино (Энцо Фернандес, 78), Ибаи Гомес (Бурги, 67)
"Барселона": тер Штеген, Видаль (Алькасер, 57), Пике, Умтити, Альба, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулиньо, 88), Деулофеу (Д. Суарес, 71), Месси
На 39-й минуте Месси не реализовал пенальти (вратарь)
Богдан Архипенко
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