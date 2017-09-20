Месси делает покер, "Барселона" громит "Эйбар"

Поздним вторничным вечером "Барселона", в рамках 5 тура Ла Лиги, принимала "Эйбар". Не так давно, а если быть точным – четыре месяца назад, команды встречались как раз на поле каталонцев. Тогда "оружейники" едва не преподнесли сенсацию, выигрывая к 61-й минуте благодаря дублю Такаси Инуи со счетом 2:0. И хотя итог матча все равно остался за "блаугранас" (4:2), баски зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

Вот и в отчетном матче игроки "Эйбара" начали встречу так, будь-то это они хозяева поля. Уже на исходе 3-й минуты команда Хосе Луиса Мендилибара могла распечатать ворота тер Штегена. С левого фланга партнеры вывели один на один Энриха, а тот, сблизившись с голкипером "Барселоны", решил пробить в дальний угол – страж ворот каталонцев мяч этот вытащил.

Прошло еще пять минут и "Эйбар" во второй раз заставил замереть "Камп Ноу". На этот раз после навеса с правого фланга мяч нашел Инуи на углу вратарской. Японский нападающий "оружейников" одним касанием принял мяч, а вторым пробил в ближний угол – тер Штеген не без труда перевел сферу на угловой.

А что же "Барселона"? Команда Эрнесто Вальверде традиционно много владела мячом, но до середины тайма моментов у ворот Дмитровича не имела. Кардинально изменила ситуацию на поле атака каталонцев на 20-й минуте. Семеду на входе во владения вратаря гостей сыграл в "стеночку" с Иньестой, ворвался в штрафную получил, ответный пас и тут же укрыл снаряд корпусом. Гальвес буквально налетел сзади, сбив Нелсона с ног. Рефери не колебался – пенальти. К мячу подошел Месси и сполнил удар без шансов для вратаря – 1:0. С этого момента преимущество "блаугранас" стало уже ощутимым.

Спустя пять минут снова сработала связка Семеду – Месси. Первый прорвался в штрафную справа, и отдал чуть назад на Месси. Лионель с линии штрафной крутил своей левой в дальний угол, но Дмитрович распознал намерения аргентинца и в красивом прыжке забрал мяч в верхнем правом углу.

По ходу первого тайма голкипер "Эйбара" выиграл еще одну дуэль у Месси. В одном из эпизодов аргентинец пробивал на точность, в левую шестерку, но Дмитрович продемонстрировал свой класс. Впрочем, через мгновение "Барселона" удвоила счет после углового. Денис Суарес подал, а Паулиньо, пришедший на линию вратарской и выигравший воздух, вколотил мяч в сетку – 2:0. "Эйбар" в самой концовке тайма получил право на опасный штрафной, но Арбилья шансом не воспользовался.

Рисковать со старта второй половины матча гости не стали, продолжая держать оборону. Возможно "Эйбар" рассчитывал сохранить как можно дольше 0:2, а ближе к завершению матча попытаться переломить ход матча. Если и был такой план у команды Мендилибара, то он рухнул на 53-й минуте. В результате стремительной атаки каталонцев Месси вышел на ударную позицию, целя в левый от себя угол. Дмитрович сферу достал, но отбил прямо на подоспевшего Дениса Суареса. А тому не составило труда сильным ударом поразить ближний угол – 3:0.

Казалось, на этом матч можно было заканчивать, но баски не сдавались и вскоре отыграли один мяч. Хунка с левой бровки вырезал передачу на линию вратарской, где Энрих, выскочив из-за спин Маскерано и Пике, в падении правой ногой подправил снаряд точно в правый нижний угол, мимо застывшего тер Штегена – 3:1.

Как выяснилось позже, гости напрасно забили, ибо пропущенный мяч заставил игроков "Барселона" еще больше активизироваться в атаке. Не прошло и двух минут, как каталонцы снова вели с плюс три. Месси, получив пас в центре перед штрафной, сделал движение к дуге, показав, что будет смещаться правее, но в этот момент в падении "щечкой" левой ноги катнул сферу между защитниками аккурат в левую "шестерку". Дмитрович мяч не доставал – 4:1.

Спустя три минуты гости еще раз заставили вздрогнуть "Камп Ноу". Прорвались левым флангом баски, выведя Инуи на ударную позицию. Бил Такаси точно в дальний угол, но тер Штеген успел выставить руку, отбив мяч. Тут же "Барселона" провела ответный выпад в ходе которого Паулиньо вывел Месси к воротам, а Лионель, несмотря на то, что на него бросились три защитника, ухитрился протолкнуть мяч мимо вышедшего Дмитровича – 5:1.

Вот тебе хозяевам поля можно было сделать паузу. Соперник был поставлен на место после дерзкого голевого выпада. Моменты у обоих ворот действительно исчезли надолго. Все было понятно в этой игре. Однако еще раз команды активизировались в заключительные пять минут встречи. Гости имели даже два момента, но им, откровенно говоря, не повезло. В первом случае Пенья пробил с острого угла в штангу, а во втором Шарлес после розыгрыша стандарта пробивал головой, но угодил в перекладину.

А вот "Барселона" забила еще. Серхи Роберто покатил в центре поля мяч на Месси. Лионель прошелся к чужой штрафной, сыграл направо на Видаля, а тот вернул мяч аргентинцу. Месси с линии вратарской в касание отправил мяч мимо Дмитровича – 6:1.

Таким образом, каталонцы продолжают свой победный путь в чемпионате, взяв 15 очков из 15 возможных.

"Барселона" – "Эйбар" – 6:1

Голы: Месси, 21, с пенальти – 1:0. Паулиньо, 38 – 2:0. Д.Суарес, 53 – 3:0. Энрих, 57 – 3:1. Месси, 59 – 4:1. Месси, 62 – 5:1. Месси, 87 – 6:1.

"Барселона": тер Штеген, Динь, Маскерано, Пике, Семеду, Бускетс (Ракитич, 65), Иньеста (Роберто, 63), Паулиньо, Д.Суарес, Деулофеу (Видаль, 74), Месси.

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Хунка, Оливейра, Гальвес, Капа (Пенья, 65), Жордан, Инуи, Эскаланте, Дани Гарсия (Ривера, 77), Энрих (Шарлес, 72).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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