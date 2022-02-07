Месси делит с хавбеком "Брентфорда" лидерство в топ-5 лигах Европы по ударам в каркас ворот в этом сезоне

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси семь раз попадал в каркас ворот с начала текущего сезона.

Как сообщает Opta, это один из самых высоких показателей в топ-5 европейских лигах за указанный период.

Столько же раз бил в штангу или перекладину только полузащитник "Брентфорда" Бриан Мбемо.

Минимально отстаёт от Месси форвард "Баварии" Роберт Левандовски с шестью попаданиями в каркас ворот в этом сезоне.

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