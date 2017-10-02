Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси демонстрирует свой лучший старт сезона в карьере.

Так, за первые семь туров испанской Ла Лиги 30-летний бомбардир отметился уже 11-ю забитыми мячами, что стало для него рекордным показателем за время его выступлений за клуб. При этом аргентинец нанес по воротам соперников 42 удара, 25 из которых пришлись в створ.

Напомним, Месси поднялся на третье место в борьбе за "Золотую бутсу". | soccernews.ru