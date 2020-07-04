Месси действительно покинет "Барселону"? Слухи об этом могут быть простой кампанией против правления Бартомеу

Лионель Месси устал от постоянных нападений на свою персону. Авторитетное радио Cadena SER устами Ману Карреньо (более 400 000 читателей в Твиттере) несколько дней назад шокировало Испанию (да и не только Испанию) инсайдом об очередном разломе, расколе, или назовите это как угодно, в отношениях Лео и руководства каталонского гранда. Хотя переговоры отца футболиста с Бартомеу еще недавно проходили успешно, после серии неудач и скандалов все изменилось. Сейчас президента "блаугранас" с подачи главной звезды рисуют злым дядей, который может в глаза сказать одно, а на следующий день сделать обратное.



Более того, по состоянию на сегодняшний день 33-летний аргентинец планирует покинуть "Камп Ноу" после завершения сезона 2020/21. Сейчас Лионелю очень не нравятся все те утечки информации из клуба и частных разговоров, в которых на плечи футболиста скидывают главную вину за то, что происходит с главным клубом Каталонии. Например, именно ему приписывают влияние на формирование состава команды в угоду своим друзьям – речь о Видале и Суаресе – и против Гризманн. Капитан не понимает, почему "Барселона" не вернула Неймара, ведь Лео должны окружать самые лучшие. Аргентинец разъяренный способом построения команды, токсическим окружением вокруг нее и приписыванием ему большей роли, чем он выполняет на поле – как будто он принимает ключевые решения, которые на самом деле не имеют никакого влияния. Месси обвиняет руководство "Барселоны" в контролируемых ливнях информации в прессу с целью очернить его, хотя, очевидно, сам мог помочь утечки слухов о срыве переговоров.



Не исключено, что это просто очередная попытка надавить на клуб. Так уже неоднократно бывало и раньше, когда Лионель требовал или повышение зарплаты, или усиления команды. Сейчас другие журналисты видят в его намерениях еще и желание иметь большее влияние на ситуацию в клубе и построение нового проекта с Хави или Куманом во главе. А в итоге ситуация завершится традиционно – стороны таки продолжат соглашение до июня 2023 года. В то же время аргентинец дает понять свое отношение к актуальному директорату "Барсы". Новые выборы президента состоятся только после сезона 2020/21. Месси имел возможность активировать пункт о разрыве контракта до 10 июня, но не воспользовался им и точно проведет как минимум ближайший год в "сине-гранатовой" футболке. Не исключено, что Лео отправляет сигнал, что он не хочет сотрудничать именно с этим руководством, поэтому бесплатно покинет "Камп Ноу", если Хосеп Мария Бартомеу продолжит свое правление.



При таком раскладе невозможно себе даже представить, что главные люди в офисах каталонского клуба сохранят свои должности. Собственные планы игрок уже озвучил наиболее влиятельным партнерам в раздевалке. Месси признался, что не хочет становиться проблемой для команды, и вспомнил слова о желании оставаться только до того периода, пока ему будут рады в клубе. Впрочем, с точки зрения здоровой логики уход Месси с "Камп Ноу" выглядит нереальным. А вы в это верите?

⚽ Así te ha contado @ManuCarreno la noticia con la que hemos abierto @ElLarguero



La idea de Messi ahora mismo es terminar su contrato en 2021 y abandonar el Fútbol Club Barcelona pic.twitter.com/mStYSeYdQQ — El Larguero (@ellarguero) July 2, 2020

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников