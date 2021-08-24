Месси, Дибала, Ди Мария и Де Пауль - в заявке сборной Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2022

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Месси, Дибала, Ди Мария и Де Пауль - в заявке сборной Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2022

Фото инстаграм Лионеля Скалони

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с итоговым составом команды на сентябрьские матчи.

В следующем месяце "альбиселесте" сыграют с Венесуэлой, Бразилией и Боливией в рамках квалификации ЧМ-2022.

Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Франко Армани ("Ривер Плейт"), Хуан Муссо ("Аталанта"), Херонимо Рульи ("Вильярреал");

Защитники: Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес (оба - "Аякс"), Гонсало Монтиэль, Маркос Акунья (оба - "Севилья"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Герман Пеццелла ("Бетис"), Лукас Мартинес ("Фиорентина"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Науэль Молина ("Удинезе"), Хуан Фойт ("Вильярреал");

Полузащитники: Родриго Де Пауль, Анхель Корреа (оба - "Атлетико"), Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба - ПСЖ), Гидо Родригес ("Бетис"), Джованни Ло Чельсо ("Тоттенхэм"), Эксекьель Паласиос ("Байер"), Николас Домингес ("Болонья"), Алехандро Гомес ("Севилья"), Николас Гонсалес ("Фиорентина"), Хоакин Корреа ("Лацио"), Эмилиано Буэндия ("Астон Вилла");

Нападающие: Лионель Месси (ПСЖ), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Хулиан Альварес ("Ривер Плейт").

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