Месси, Дибала и Роналду поборются за звание за лучшего нападающего ЛЧ-2016/17

Теги лионель мессикриштиану роналдупауло дибала

Месси, Дибала и Роналду поборются за звание за лучшего нападающего ЛЧ-2016/17

24 августа УЕФА выберет лучших футболистов Лиги чемпионов по итогам минувшего сезона.

Лучшие игроки будут выбраны в каждом амплуа.

Лучший вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико").

Лучший защитник: Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Марсело ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал").

Лучший полузащитник: Каземиро ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал").

Лучший нападающий: Пауло Дибала ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"). http://soccernews.ru

комментарии
Клоп

месси тут чтобы потешить его персофанов, успокойтесь

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Болгарка P.I.T

в место Мессий нужно было Мбаппе

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Конь

Что показал Мэся в прошлой ЛЧ?!? Это уже клиника. Чувак ни о чём против Юве,но всё равно лучший.Это пиздец, других слов нет.

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