Месси: "Для меня не было бы проблемой играть в США"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о своей жизни после ухода из родного клуба.

" Я еще не думал о своем уходе из "Барсы". Вопрос с переходом в другой клуб связан со многими моментами, первый из которых - потребности семьи.. . Для меня не было бы проблемой играть в США или любом другом месте ", - цитирует 30-летнего аргентинца El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси дал характеристику Вальверде. | soccernews.ru