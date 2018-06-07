Месси: "Для меня не было бы проблемой играть в США"

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Месси: "Для меня не было бы проблемой играть в США"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о своей жизни после ухода из родного клуба.

"Я еще не думал о своем уходе из "Барсы". Вопрос с переходом в другой клуб связан со многими моментами, первый из которых - потребности семьи..Для меня не было бы проблемой играть в США или любом другом месте", - цитирует 30-летнего аргентинца El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси дал характеристику Вальверде. | soccernews.ru

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