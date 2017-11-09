Месси: "До последнего дня тура по США не знали, какое решение примет Неймар"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался об уходе своего бывшего одноклубника Неймара во французский ПСЖ.

" Неймар объявил о своем уходе еще на моей свадьбе? Честно говоря, нет. До последнего дня летнего тура мы разговаривали и ничего не знали. Он сказал нам, что ничего не ясно с его будущим и что он не знает, что собирается делать. Пресса писала, что уже все известно, но правда состоит в том, что мы разговаривали с ним до последней минуты, и о своем решении он сказал нам в последний момент ", - цитирует 30-летнего аргентинца TyC Sports.

Напомним, Месси прокомментировал слова Дибалы о том, что тому сложно с ним играть. | soccernews.ru