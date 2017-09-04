Месси добивается отставки Бартомеу

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Месси добивается отставки Бартомеу

Ведущий форвард "Барселоны" Лионель Месси добивается отставки руководства каталонского клуба во главе с президентом Жозепом Бартомеу.

Как сообщает AS, 30-летний аргентинец решил не продлевать контракт с "сине-гранатовыми", чтобы удалось побыстрее собрать подписи за вотум недоверия нынешней верхушке "Барсы".

Напомним, что ранее Месси согласовал с клубом новое соглашение до 2021 года. Действующий договор истекает в 2018 году.   

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